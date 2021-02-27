محمد بن سلمان يشهد ختام "فورمولا إي الدرعية 2021"

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

وقد فاز البريطاني سام بيرد من فريق جاغوار بالجولة الثانية من سباق "فورمولا إي" بالدرعية.

وأقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2,83 كم، وهي مضاءة بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع برامج "رؤية المملكة 2030".

ويشهد القطاع الرياضي في المملكة قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم في ظل الدعم غير المسبوق من ولي العهد، وحرصه ومتابعته المستمرة التي أسهمت في نجاح القطاع في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.