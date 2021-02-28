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التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض

بقايا صواريخ إيرانية باليستية عرضت في واشنطن عام 2018 (أرشيفية- رويترز)
بقايا صاروخ باليستي إيراني الصنع (أرشيفية- رويترز)

التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، صباح الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب السعودية السعودية اليمن والحوثي التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب السعودية

كما أكد في بيان أن المليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات "المفخخة".

رصد ومتابعة

إلى ذلك، شدد على أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تصدت وأحبطت تلك التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيات ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، كما تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف تلك الاعتداءات والتعامل مع مصادر التهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

بقايا من مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)
بقايا من مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)

شظايا وأضرار مادية

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني في الرياض باشرت مساء السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه وتدميره. وأوضح أن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

كما أفاد بأن أضرارا مادية لحقت أحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

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