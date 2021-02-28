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إدانة أوروبية لهجمات الحوثي على السعودية.. تهدد المدنيين

الاتحاد الأوروبي

إدانة أوروبية لهجمات الحوثي على السعودية.. تهدد المدنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية.

وقال "مثل هذه الهجمات تعرض المدنيين للخطر، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني"، مضيفاً "يجب أن تتوقف هذه الهجمات".

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كما أدانت فرنسا وبريطانيا، اليوم الأحد، هجمات ميليشيات الحوثي الباليستية. وشددت الخارجية البريطانية على أن تلك الهجمات على السعودية ومحافظة مأرب غير مقبولة، مضيفة أنها تهدد حياة المدنيين.

بدوره، أدان السفير الفرنسي بالرياض، الهجوم الباليستي على العاصمة السعودية، واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي على مدينتي جيزان وخميس مشيط.

وكتب عبر حسابه في "تويتر": "باسم السفارة الفرنسية أدين بأشد العبارات الهجوم الباليستي الذي تبناه الحوثيون والذي استهدف أمس #الرياض وكذلك الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة على #خميس_مشيط. كما أود أن أعرب عن شكري لـ #أبطال_الدفاع_الجوي على حمايتهم الناجعة للأجواء السعودية، كما أثبتوا ذلك مرة أخرى البارحة".

شظايا فوق الرياض

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان أعلن صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل في الرياض دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

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