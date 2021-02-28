.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النيابة السعودية: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة

النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة

قام مواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية إفريقية من استغلالهما

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حياة الغامدي

نشر في: آخر تحديث:

صرَّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين، حيث قام المواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية إفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن.

وقد أثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت ١٦ عاماً وغرامة مالية بلغت ١٦٨ ألف ريال، ومصادرة مبلغ (٧٣٩.٩٩٠.٤٩٥) سبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة (٥) سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم في السجن، وشطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.

بين الإخوان و العرب والعالم بين الإخوان و"الذئاب الرمادية".. تحالفات أردوغان تصنع خلطة سامة

وأكد المصدر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه، ولن تتواني في إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح
صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن
قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد