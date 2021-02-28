باكستان تؤيد موقف الخارجية السعودية من التقرير الأميركي حول خاشقجي

أعلنت باكستان تضامنها مع السعودية إثر نشر تقرير استخباراتي أميركي لتقييم قضية مقتل جمال خاشقجي، وأكدت على أنها تقدر الجهود التي قامت بها السعودية لتقديم الجناة للعدالة، وحثت على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من قبل كافة الدول وفق أطرها الدستورية و التزاماتها الدولية.

وذكر بيان للخارجية الباكستانية، صدر ليل السبت، أن إسلام آباد لاحظت نشر الإدارة الأميركية تقريرا استخباراتيا يتضمن تقييمها بشأن مقتل خاشقجي.

وأضاف البيان أن باكستان لاحظت أيضا وصف الحكومة السعودية لمقتل خاشقجي بأنه جريمة بغيضة وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها. كما أكدت السعودية كذلك على أنها اتخذت جميع الإجراءات الممكنة في إطار نظامها القانوني لضمان أن الأفراد المسؤولين قد تم التحقيق معهم وإدانتهم وتحقيق العدالة على النحو المناسب.

وتابع بيان الخارجية الباكستانية أن باكستان تقدر الجهود السعودية بشأن هذه القضية، وتعرب عن تضامنها مع المملكة.

كما أكد بيان الخارجية الباكستانية على أهمية الالتزام بسيادة القانون، واحترام السيادة الوطنية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من قبل جميع الدول وفقا لأطرها الدستورية والالتزامات الدولية.

من جانبه ندد الشيخ طاهر أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط والوئام الديني، بالتقرير الأميركي ووصفه بالمغلوط والمبني على استنتاجات وهمية وافتراضية عارية عن الصحة.

وأضاف أشرفي أن التقرير يهدف إلى تشويه صورة القيادة السعودية ومحاولة عبثية فاشلة للتدخل في الأحكام القضائية الصادرة بشأن جريمة قتل المواطن السعودي خاشقجي.

واعتبر أشرفي أن استهداف السعودية وقيادتها إنما هي محاولة للمساس بمكانة الحرمين الشريفين، وتدخل سافر مبني على تحليلات وهمية لا أساس لها من الصحة وترفضها كافة الشعوب العربية والإسلامية.