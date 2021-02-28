شاهد.. فنانة سعودية تتقن الرسم على الآلات الموسيقية

استطاعت فنانة تشكيلية سعودية ابتكار نوع من التجديد وصناعة الجمال، حين عمدت للرسم على الآلات الموسيقية، لتحولها إلى لوحات فنية جاذبة بأسلوب رسم البورتريه، وتجسيد ملامح الحزن والفرح.





وقالت الفنانة التشكيلية فاطمة آل يحيى والشهيرة في وسائل التواصل باسم "توما": "من صغري وأنا أرسم الوجوه على دفاتر المدرسة حتى نمت موهبتي وعشقت الألوان والريشة، وتوجهت لرسم الوجوه، لأني أملك فلسفة مختلفة تهتم بتجسيد مشاعر الفرح والحزن والحالة النفسية، فالرسم يعتبر تفريغا للطاقات السلبية، وتحسين المزاج أحيانا".

كما أضافت: "أحببت الرسم على الآلات الموسيقية، مثل العود والقيثارة والكمان، لإضفاء الروح الفنية بشكل مختلف ومميز، وحين نشرت أعمالي، حصدت العديد من الإشادات والإعجاب، كما أقوم أحيانا بالرسم على الجدران بنفس الروح والفكرة، عبر استخدام ألوان الباستيل والمائي والزيتي والاكلريك".

وتابعت: "حصلت على الدعم الوفير من أسرتي والمجتمع، لأستمر في تنمية موهبتي، والتميز في الكثير من نتاجي التشكيلي، وأطمح لفتح متجر إلكتروني خاص، ليكون مصدر دخل إضافي نظير ما أتلقاه من طلبات متزايدة".