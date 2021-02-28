.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وفاة أول سعودي قاد قطاراً في المملكة

السعودي عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش
السعودي عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش

وفاة أول سعودي قاد قطاراً في المملكة

فكرة إنشاء سكة الحديد بالسعودية انطلقت أواسط الستينات الهجرية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

توفي أول سائق سعودي يتولى قيادة وتسيير قطار "الدمام- الهفوف- الرياض"، لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد أن كانت هذه المهمة قاصرة على الأميركان خلال الفترة من عام 1371هـ وحتى عام 1373هـ.

إدانة أوروبية لهجمات الحوثي على السعودية.. تهدد المدنيين السعودية إدانة أوروبية لهجمات الحوثي على السعودية.. تهدد المدنيين

السعودي "عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش" توفي عن عمر يناهز 96 عاماً، وصلي عليه في مقبرة العزيزية بمحافظة الزلفي.

يعتبر أول سائق لـ"الريل" وهو الاسم المعروف للقطار سابقاً، كما تولى إدارة عدد من المستشفيات، منها مستشفى الزلفي، ومستشفى الأفلاج، ومستشفى الخرج.

يذكر أن فكرة إنشاء سكة الحديد بالسعودية كانت انطلقت أواسط الستينات الهجرية، وكانت الحاجة لإنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج لنقل البضائع بالقطارات إلى مستودعات شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو). ولأهمية المشروع عرضت الفكرة على الملك عبد العزيز، الذي أمر بتنفيذ المشروع ليصل إلى العاصمة الرياض.

ثم تم بالفعل البدء في تنفيذ المشروع 21 أكتوبر 1947، إلى أن أقيم احتفال رسمي في 30 أكتوبر 1951 عقب افتـتـاح الخط في الرياض بحضور الملك عبد العزيز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح
صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن
قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد