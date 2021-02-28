ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً الأحد من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واطمأن أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.

من جهته عبر ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.