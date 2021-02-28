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30 تغريدة بيضاء من وزارات سعودية وأكثر.. هذه التفاصيل!

شعار وزارة التجارة
شعار وزارة التجارة في السعودية

30 تغريدة بيضاء من وزارات سعودية وأكثر.. هذه التفاصيل!

"مقدمة للفت الانتباه وتصحيح المخالفات"

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العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

في سلسلة من التغريدات البيضاء اللافتة للانتباه عبر صفحة بيضاء على موقع تويتر، تفاعلت أكثر من 30 وزارة وجهة حكومية وأكثر من 200 فرد على حساب مع الحملة التصحيحية التي أطلقتها وزارة التجارة السعودية تحت شعار "صفحة بيضاء".

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وأوضحت مصادر لـ"العربية.نت"، أن هذا التفاعل ما هو إلا مقدمة للفت الانتباه على حملة أطلقتها الوزارة بهدف فتح صفحة بيضاء لكل مخالف من أجل تصحيح تجارته، معتبرة إياها فرصة لمخالفي نظام مكافحة التستر عبر التعريف بهذه الفترة، وبداية انطلاقة صفحة جديدة لتصحيح تجارتهم.

كما سجلت هذه الحملة 4 ترندات، وتصدرت التساؤلات والتغريدات عبر وسم # ايش_السالفة، ووسم #وزارة_التجارة، ووسم #الحسابات_الحكومية، ووسم #التستر_التجاري.

فيما أكد نشطاء التواصل الاجتماعي، أن الحملة تهدف إلى شد الانتباه، وفرضت تساؤلات حول هذه التغريدات البيضاء.

في حين غرد وزير التجارة السعودية د.ماجد القصبي عبر حسابه في تويتر: "بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها".

إلى ذلك، أكد ناشطون أن الحملة قد حققت أهدافها..

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