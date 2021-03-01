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السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن

السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن

وزارة الصحة تجدد الدعوة إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح

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العربية.نت - عبد العزيز المطيري، حامد القرشي 

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دشنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد داخل السيارة في 4 مدن، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، مجددة الدعوة إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، أن "الصحة" لا تزال ترصد تذبذباً وتغيرات مستمرة بخارطة الإصابات في المملكة، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة.

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وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال الشلهوب، أن "عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 780667"، مشيراً إلى أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد. كما حث الجميع على المبادرة لأخذ اللقاح، مؤكداً أنه آمن وفعال.

إلى ذلك أضاف أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 368305 حالات، والوفيات 6494.

يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت التوسع في إتاحة المواعيد لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق "صحتي" حسب الفئات المستهدفة في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات. يأتي هذا في وقت بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 780667.

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