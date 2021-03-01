السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار لدعم اليمن

في افتتاح مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة، الاثنين، تعهد السعودية بـ 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام ، يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.2021.

وقال في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة، إن السعودية دأبت على تقديم مساعداتها للمجتمعات المحتاجة دون تمييز.

كما أوضح أن المملكة تصدرت الدول المانحة للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي وفي مقدمة هذه الدول اليمن.

تهدد دول الجوار

وأضاف: "إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كوفيد – 19، وما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب، التي كانت ملاذا آمنا للنازحين في اليمن"، مشيرا إلى أنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار.

كما دعا لوقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه، وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع.

وأكد الدكتور الربيعة في ختام كلمته حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية؛ للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.

مساعدات دول الجوار خففت الأزمة الإنسانية

من جانبه، أعلن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال في كلمته، "مساعدات دول جوار لليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية"، مضيفاً "نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة".

أكثر من 17 مليار

يذكر أن المساعدات المقدمة من المملكة لليمن خلال 5 سنوات بلغت 17 مليارًا و300 ألف دولار أميركي، شملت دعم البنك المركزي اليمني بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مساعدات مقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة بمبلغ 8 مليارات و133 مليون دولار، ومساعدات للحكومة اليمنية بمبلغ 199 مليون دولار، ومساعدات في المجالات التنموية بمبلغ 296 مليون و742 ألف دولار، فضلا عن تقديم 3 مليارات و500 مليون دولار عبر المركز شملت المشاريع والبرامج المتنوعة والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعا.