أنقذت مريضة على متن طائرة.. ممرضة سعودية تسرد القصة

في موقف إنساني، بادرت ممرضة سعودية في إنقاذ مريضة على متن الطائرة، خلال إجرائها عملية الإسعافات الأولية.

وروت الممرضة "ميثاء العنزي" لـ"العربية.نت" قصة موقفها، تقول: "كنتُ مغادرة مع ابني على متن الطائرة من عرعر للرياض، وسمعت نداء طلب إنقاذ مريضة أغمي عليها في الطائرة قبل الإقلاع، وعلى الفور بادرتُ بعمل إنعاش قلب رئوي، وعمل كافة الإسعافات الأولية، لحين حضور الطبيب وإتمام المهمة الطبية".

هبوط حاد في السكر

كما أضافت: "المريضة في العقد الرابع من العمر، وكانت تعاني من هبوط حاد في السكر، وتم مساعدتها لمدة 15 دقيقة إلى حين استدعاء الطبيب، فأنا دائما أبادر في مساعدة الآخرين، فهي ليست المرة الأولى".

وقالت: "عملتُ في مستشفى عرعر لمدة 26 عاماً في خدمة المرضى، فالممرضة السعودية استطاعت وبكل جدارة أن تثبت كفاءتها وخدمة وطنها ومجتمعها، وكلي سعادة حين قام أمير الحدود الشمالية بتكريمي في مكتبه، فهو ليس بغريب على حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تقدر وتدعم وتشجع كافة منجزات المرأة.

من جهته كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه يوم أمس، الممرضة ميثاء العنزي وابنها اختصاصي المختبر عبدالله العنزي، نظير مبادرتهما الإنسانية في إنقاذ مريضة دخلت في غيبوبة سكر قبيل تحليق رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مطار عرعر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأثنى على موقفهما الإنساني في أداء رسالتهما الطبية والمبادرة لمساعدة المريضة بكل اقتدار وهمه بكفاءة عالية.