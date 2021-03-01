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مشاهد تسر الناظرين.. جبال ترتدي الأخضر بالسعودية

جبال مندق

مشاهد تسر الناظرين.. جبال ترتدي الأخضر بالسعودية

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العربية.نت - حامد القرشي                               

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بعد موجات الشتاء وتوالي زخات المطر، تحولت جبال محافظة المندق إلى واحة خضراء تسر الناظرين، عبر مشاهد جريان أوديتها، وتكون الضباب حول مرتفعاتها.

2 صور
2 صور
جبال مندق
جبال مندق

فقد وثق المصور خالد الزهراني بعدسته جبال المندق الواقعة ضمن نطاق منطقة الباحة جنوب السعودية، على مرتفعات جبال السروات التي تطل على تهامة، وترتفع عن سطح البحر بنحو ٢٢٠٠م، وتضمن في داخل جغرافيتها أكثر من 100 قرية.

2 صور
2 صور

وتزخر المنطقة بطبيعة ومشاهد ساحرة بين الأدوية والغابات، كما تعد من المناطق السياحية الجذابة، نظير ما تمتلك من مناخ معتدل في الصيف، وبارد جداً في الشتاء، وتشتهر بأمطارها الغزيرة والموسمية التي جعلتها تزهو جمالاً بخضرتها الدائمة على مدار العام.

3 صور
3 صور

يذكر أن المندق تشتهر بالعديد من الغابات والأودية مثل وادي برحرح وادي تربة وغابة عمضان، كما يوجد بها العديد من المنتزهات، منها منتزه غابة الخلب و منتزه غابة عمضان و منتزه غابة أصفا، ومنتزه غابة ضرك وغيرها، ويزرع في أودية المندق وضواحيها الحبوب مثل البر والشعير والذرة كما تشتهر بزراعة بعض الفواكه مثل العنب والرمان والمشمش والتفاح والخوخ والتين وبعض الخضراوات.

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