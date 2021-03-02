ما هي "الأساطين" التي ارتبطت بتاريخ المسجد النبوي؟

على الرغم مما يشهده المسجد النبوي من توسعات على مدى السنين، إلا أن أساطينه الثماني بقيت إلى وقتنا الحالي، ولكل منها قصة تاريخية بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى الأعمدة.

أساطين المسجد النبوي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من جذوع النخل وبأعداد كثيرة، واشتهرت منها ست أساطين تقع في الروضة الشريفة، وهي المرتبطة بأحداث في السيرة النبوية.

حيث حرصت حكومة السعودية منذ القِدم إلى عهدنا الحالي، على الاهتمام والعناية بمعالم المسجد النبوي، فقامت بكسوة الأسطوانات الست برخام أبيض مميز عن سائر أساطين المسجد وذلك في عام 1404هـ .

الأسطوانة المخلقة تسمى أسطوانة المصحف، وأقيمت في موضع الجذع الذي حَنَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستند إليه قبل بناء المنبر، وهي مرتبطة بصلاة الرسول بجانبها في النوافل.

بينما أسطوانة القرعة تسمى أسطوانة عائشة، وهي الثالثة من المنبر والثالثة من جهة القبر والثالثة من جهة القبلة، كما أن أسطوانة التوبة تعرف بأسطوانة أبي لبابة، وهو رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وهي الرابعة من المنبر.

أسطوانة السرير وهي اللاصقة بالشباك المطل على الروضة الشريفة، كما أن أسطوانة المحرس هي الأسطوانة التي تقع خلف أسطوانة السرير من جهة الشمال، وهي مقابل الخوخة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منها إذا كان في بيت عائشة رضي الله عنها إلى الروضة الشريفة للصلاة، كما تسمى أسطوانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أسطوانة الوفود هي التي تقع خلف أسطوانة المحرس من جهة الشمال، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس إليها ليقابل وفود العرب القادمين عليه.

ومن الأساطين أيضاً أسطوانة مربعة القبر والتي يقال لها مقام جبريل، وتقع في حائز الحجرة، وأسطوانة التهجد وتقع خلف بيت فاطمة ابنة رسول الله من جهة الشمال.