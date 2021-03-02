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وادٍ في السعودية تجري مياهه طوال العام.. تعرف عليه

وادي لومة رئيسية
وادي لومة

وادٍ في السعودية تجري مياهه طوال العام.. تعرف عليه

المصور علي الشدوي لـ"العربية.نت": تكثر على ضفتي وادي لومة الغابات الشجرية وتجري عبره مياه "غيول" تستمر طوال السنة، لاسيما في الجزء العلوي منه في نواحي بريدة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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تطغى الخضرة على "وادي لومة" الذي يجمع بين جمال الطبيعة والكنوز التراثية والأثرية.

وتكتسي الجبال المحيطة بهذا الوادي الواقع في محافظة القنفذة (غرب السعودية) بالأشجار والزهور، وسط جريان المياه المستمر في منتصفه.

وادي لومة
وادي لومة

وقد تحوّل "وادي لومة" إلى منتزه طبيعي مفتوح ونقطة جذب سياحي نظير ما يمتلكه الوادي من مقومات جمالية، جعلته متنفساً لأهالي المنطقة في الشتاء.

المصور علي الشدوي وثق جمال هذا الوادي عبر عدسته، مظهراً حجم جريان المياه في باطنه، والمزارع التي تلفه من كل صوب.

وادي لومة
وادي لومة
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وأوضح الشدوي قائلاً: "وادي لومه يبدأ شرقاً من منطقة الباحة، وتحديداً من أعالي جبال محافظة غامد الزناد، وينحدر باتجاه البحر غرباً، وهو يعتبر من الأودية الكبيرة في غرب السعودية".

وأضاف الشدوي: "اللقطات الجاذبة التي استطعتُ جمعها تعبّر عن جماليات الوادي الذي هو أحد أشهر الأودية في "غامد الزناد" التابعة لمنطقة الباحة، في الجزء التهامي منها".

وتابع: "تكثر على ضفتيه الغابات الشجرية. وتجري عبر الوادي مياه (غيول) تستمر طوال السنة، لاسيما في الجزء العلوي منه في نواحي بريدة، وهو مقصد سياحي لسكان جبال السراة بمنطقة الباحة".

وادي لومة
7 صور وادي لومة
7 صور
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
وادي لومة
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