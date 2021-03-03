.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

Houthis Drone hit by Arab coliation
بقايا مسيرة حوثية محطمة "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد تهديدات الميليشيات للمدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف: "نرصد ونتابع نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مفخخة من مناطق سيطرة الميليشيا".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق القانون الدولي الإنساني".

وأمس الثلاثاء، دانت السفارة الأميركية في الرياض الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على جازان الليلة السابقة، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر": "تدين السفارة الأميركية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".

إثيوبيا: مستعدون للتفاوض بحسن نية مع مصر والسودان العرب والعالم سد النهضة إثيوبيا: مستعدون للتفاوض بحسن نية مع مصر والسودان

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أكد أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

واتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

التحالف: اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية التحالف: اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
فيصل بن فرحان: السعودية تؤكد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فيصل بن فرحان: السعودية تؤكد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك
التحالف: تدمير بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي نحو جازان التحالف: تدمير بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي نحو جازان
التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
تربية الحيوانات المفترسة بالسعودية ممنوع.. وهذه عقوبتها تربية الحيوانات المفترسة بالسعودية ممنوع.. وهذه عقوبتها

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد