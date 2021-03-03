مجلس الوزراء السعودي يثمن كفاءة الدفاع الجوي في التصدي لتهديدات الحوثي

أشاد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، الثلاثاء، التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بكفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي لتهديدات جماعة الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن"مجلس الوزراء يثمّن كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضافت الوكالة أن "مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المناطق الجنوبية في السعودية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي محاولة الحوثيين إطلاق مسيرة مفخخة في اتجاه السعودية، الثلاثاء.

ونقلت وكالة "واس" عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، تأكيده على "إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".