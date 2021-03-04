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التحالف: اعتراض وتدمير بالستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي

التحالف: اعتراض وتدمير بالستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

المتحدث الرسمي باسم التحالف: ميليشيا الحوثي تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وقال المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وإن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

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كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يذكر أن المالكي كان أعلن في وقت سابق الخميس أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

صاروخ بالستي (أرشيفية)
صاروخ بالستي (أرشيفية)

وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

إلى ذلك أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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