الملكية الفكرية السعودية: هذه شروط قبول براءات الاختراع

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أمس الخميس، الراغبين في الاستفادة من برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE، الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الهيئة البرنامج لتسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من مسار الفحص العادي وفق ضوابط وشروط محددة منشورة بموقع الهيئة.

وكشفت عن الشروط بأن يكون الاختراع جديداً، ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، كما مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.

المجالات المستهدفة

كما أوضحت المجالات المستهدفة وهي "المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة بالإضافة لتقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة".



إلى ذلك، أكدت الهيئة بأن هناك العديد من الموضوعات التي لا تعتبر ابتكاراً منها الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، إضافة إلى مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب، والنباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات، أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة.

كما لا يعتبر ابتكاراً كل ما في حكمه طرق معالجة جسم الإنسان، أو الحيوان جراحياً، أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق، ويدخل في ذلك برامج الحاسوب، وأي أعمال أخرى تدخل ضمن المصنفات الأدبية.

وأكدت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة، وفي حال استيفاء الشروط يتم التقديم من خلال البوابة الرئيسية للهيئة في صفحة خدمات براءات الاختراع بموقعها الرسمي SAIP.GOV.SA وإرسال طلب التسريع عبر البريد الالكتروني FTE@saip.gov.sa.