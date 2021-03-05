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خميس مشيط.. إصابة طفل ومواطن في سقوط شظايا مسيرة حوثية

الدفاع المدني السعودي: تضرر منازل في #خميس_مشيط بشظايا متطايرة لمسيرة #حوثية تم اعتراضها
إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته بشظايا مسيرة حوثية

خميس مشيط.. إصابة طفل ومواطن في سقوط شظايا مسيرة حوثية

الدفاع المدني السعودي: تضرر منازل في خميس مشيط بشظايا متطايرة لمسيرة حوثية تم اعتراضها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن الدفاع المدني السعودي في منطقة عسير، الجمعة، إصابة طفل بشظايا طائرة مفخخة حوثية تم اعتراضها فوق خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن الدفاع المدني تلقى اليوم، عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الجمعة، اعتراض وتدمير 6 مسيرات حوثية مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط. مؤكدا أن جميع تلك المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة وتمثل جرائم حرب.

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