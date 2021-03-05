التحالف ينشر فيديو لتدمير درون مفخخة قبل إطلاقها من اليمن

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، فيديو يوثق عملية عسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع "قاصف" قبل إطلاقها من اليمن تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

ويوضح الفيديو، الذي نشره التحالف، استخدام الحوثيين لمركبات مدنية تابعة لهم في نقل الطائرات بدون طيار المفخخة لمواقع الإطلاق، وكذلك استخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية لعملية الإطلاق، وظهور العناصر الإرهابية بالزي المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

انتهاكات صارخة

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان صرح في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الجمعة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما بيّن أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.