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تعرض لحادث بالمرحلة الأخيرة.. وفاة دراج سعودي برالي الشرقية

الدرّاج السعودي رياض الشمري

تعرض لحادث بالمرحلة الأخيرة.. وفاة دراج سعودي برالي الشرقية

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، قام بزيارة للمستشفى للاطمئنان على المتسابقين

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العربية.نت – مريم الجابر

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث في رالي الشرقية.

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ونشر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من جانبها، تقدمت وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري ولكل الرياضيين.

من جانبه، قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بزيارة إلى مقر المستشفى للاطمئنان على المتسابقين الذين تعرضوا لحوادث في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

خالد بن سلطان خلال اطمئنانه على المصابين
2 صور خالد بن سلطان خلال اطمئنانه على المصابين
2 صور
خالد بن سلطان خلال اطمئنانه على المصابين
خالد بن سلطان خلال اطمئنانه على المصابين
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