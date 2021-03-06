صور.. مدينة سعودية تضم متاحف ومسكوكات صدر الإسلام

تعتبر "مدينة الطيبات" أحد المعالم البارزة في مدينة جدة غرب السعودية، وتعكس المدينة ذات الطراز المعماري للمدينة القديمة مع رواشينها ذات الزخارف الخشبية والمرجانية، والتي تجسد الحضارة الإنسانية وتحكي تاريخ المنطقة، وتضم المدينة ثلاثة متاحف رائعة وتستقبل الزوار من أنحاء العالم بسبب الخليط التراثي والحضاري الذي يضم ثقافة وطنية وموروثًا تاريخيًا للحضارة السعودية والإسلامية والعالمية.

المشرف العام على متاحف مدينة الطيبات يوسف الكيكي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "بنى الشيخ عبدالرؤوف خليل مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة في عام 1987 م، على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع، وتتكون من أربعة طوابق تحتوي على 120 جناحا، وتشمل عدة أجنحة منها جناح الحضارة الإسلامية وجناح الثقافة العامة والطابق الثاني مخصص للتراث السعودي، كما خصص الطابق الثالث لجناح التراث العام وغيرها من الأجنحة.

وأضاف: "تتكون مدينة الطيبات من متحف المدينة للحضارات العالمية، ومركز الحضارة الإسلامية ومركز الفرقان لتعليم القرآن، وكذلك بيت عبد الرؤوف حسن خليل مؤسس المتحف، والمكتبة العامة والمسجد والمقعد الكبير وغيرها".

كما أضاف: "يحتوي المتحف على العديد من المقتنيات الأثرية والتراثية، حيث تعد أقدم قطع معروضة بالمتحف تعرف بالرخويات والأحافير، ونباتات وأسماك متحجرة عمرها يتجاوز 350 ‪ مليون سنة، كما تشتمل على الكثير من الحرف اليدوية من الجص والفخار والزخرفة والأعمال الخشبية

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وتابع: "كما يوجد في المدينة مجلس ثقافي مهيأ لاستقبال الفعاليات المتنوعة، وقاعة للمؤتمرات ومدرسة لتحفيظ القرآن يدرس بها نحو 1200 طالب، ويحتوي على العديد من الأسواق والمحلات لبيع الأنتيكات والتحف والعديد من الآلات الموسيقية، كما يضم المتحف تحفاً أثرية وفنية يعود تاريخها إلى الحضارات المختلفة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من المخطوطات القديمة وغيرها من المقتنيات المُهمة كالمصوغات الذهبية والفضية واللوحات الفنية".

يذكر أن من أبرز المعروضات، نموذج مكة المكرمة والكعبة المشرفة مع معلومات مفصلة باللغتين العربية والإنجليزية عن مناسك الحج والعمرة وأماكنهما، بالإضافة إلى ذلك توجد في المتحف قطع فنية، ومخطوطات، وفخار، ومسكوكات إسلامية تعود لعصر بداية الإسلام، كما يعرض في المتحف أعمال الجغرافيين والرحالة من القرون الماضية.