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عبر كاميرا الحاسوب.. معلمة سعودية تنقذ طالبتها من لص

صورة لص تعبيرية

عبر كاميرا الحاسوب.. معلمة سعودية تنقذ طالبتها من لص

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العربية.نت - مريم الجابر

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تمكنت معلمة سعودية من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل، إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة "مدرستي".

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ورصدت مجموعة من مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن المُدرسة لاحظت من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس لصاً يحاول فتح نافذة منزل الطفلة، مستغلاً غياب والدتها.

وأثناء إلقائها الدرس لاحظت المعلمة محاولة اللص اقتحام منزل الطالبة وتدعى "رهف"، فأرشدت الطالبة على الفور لفتح المايك، فيما حاولت المعلمة إرسال والدة إحدى الطالبات لمنزلها لتتمكن من إنقاذها.

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