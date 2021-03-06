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هيئة الترفيه وMBC تعيدان الثنائي القصبي والسدحان للشاشة

تركي آل الشيخ والشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم

هيئة الترفيه وMBC تعيدان الثنائي القصبي والسدحان للشاشة

المستشار تركي آل الشيخ يزف الخبر عبر حسابه على تويتر لجمهور الفنانين

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دبي - العربية.نت

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بعد سنوات من الانفصال الفني بين النجمين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، باتت عودة الثنائي الأبرز في الكوميديا والدراما الخليجية إلى الشاشة قريبة.

وتوصلت الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC لاتفاق إنتاج عمل مشترك يعيد ثنائي الكوميديا السعودي إلى الشاشة قريباً، بعد قطيعة بين النجمين امتدت لسنوات.

وزف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر الخبر لجمهور الفنانين، وكتب مغرداً: "في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد آل إبراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC العملاق الإعلامي الكبير... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC".

القصبي والسدحان (أرشيفية)
القصبي والسدحان (أرشيفية)
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