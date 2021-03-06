هيئة الترفيه وMBC تعيدان الثنائي القصبي والسدحان للشاشة

بعد سنوات من الانفصال الفني بين النجمين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، باتت عودة الثنائي الأبرز في الكوميديا والدراما الخليجية إلى الشاشة قريبة.

وتوصلت الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC لاتفاق إنتاج عمل مشترك يعيد ثنائي الكوميديا السعودي إلى الشاشة قريباً، بعد قطيعة بين النجمين امتدت لسنوات.

في اجتماع في الايام الماضيه مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الاعلامي الكبير ... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين🇸🇦🙏🏻❤️وشكرا بوخالد pic.twitter.com/RARdFs6LAr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2021

وزف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر الخبر لجمهور الفنانين، وكتب مغرداً: "في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد آل إبراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC العملاق الإعلامي الكبير... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC".