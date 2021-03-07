عملية نوعية للتحالف ضد الحوثيين.. "المدنيون بالسعودية خط أحمر"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن، فيما أكد في وقت لاحق عن تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب.

وفي وقت لاحق، استهدفت مقاتلات التحالف القدرات والعناصر الإرهابية الحوثية ضمن جهود الإسناد والدعم من التحالف للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

تحالف دعم الشرعية يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين من نوع "صماد" أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه #السعودية اليوم#العربية pic.twitter.com/hCjnP6Fz6c — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 7, 2021

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن "المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر"، مضيفاً: "سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 12 طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا. وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".