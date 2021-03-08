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التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية

صاروخ باليستي حوثي 3 - اليمن 3
صاروخ حوثي

التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية

المالكي أكد أن الصواريخ الحوثية إيرانية الصنع

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط، ومسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف أن "ميليشيا الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فظيعة للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى "التعامل بحكمة مع التجاوزات، والتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني".

وذكر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي للعربية، الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع"، مضيفا أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

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وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

ووصفت وزارة الدفاع السعودية الهجوم على شرق المملكة بأنه "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، المالكي، تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وتسبب اعتراضه وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات النفط.

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