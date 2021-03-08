إدانات أممية ودولية لهجمات الحوثيين "المتهورة" على السعودية

دانت الأمم المتحدة الهجمات على السعودية، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "مثل هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن".

كما دان السفير البريطاني في الرياض هجمات الحوثيين "المتهورة" على أهداف مدنية، مشيرا إلى أن هذه "الهجمات تأتي في وقت تكثف الأمم المتحدة والسعودية مساعي الحل في اليمن".

بدوره، دان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية. وقال إن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، وينبغي عدم تقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن". وأكد الاتحاد أنه سيواصل دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والعمل معه للتوصل إلى حل سياسي.

تركي المالكي لــ #العربية: الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام #إيران للحوثيين pic.twitter.com/asL52u4b7g — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 8, 2021

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي_المالكي أكد للعربية، الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع"، مضيفا أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

وأشار المالكي إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحا أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

واتهم المالكي "الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفا أن "الميليشيا تسير على نهج القاعدة" في هذا الاتجاه.

وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن".