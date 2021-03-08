.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: تدمير صاروخ باليستي حاول استهداف أرامكو بالظهران

صور جودة عالية ل ميناء راس تنورة أرامكو ارامكو السعودية الظهران
ميناء راس تنورة بالسعودية
اليمن والحوثي

السعودية: تدمير صاروخ باليستي حاول استهداف أرامكو بالظهران

ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي قوله، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

ميناء راس تنورة بالسعودية
2 صور ميناء راس تنورة بالسعودية
2 صور
ميناء راس تنورة بالسعودية
ميناء راس تنورة بالسعودية
ميناء راس تنورة بالسعودية
ميناء راس تنورة بالسعودية

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وتسبب اعتراضه وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وتابع قائلا إن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

مسيرة قادمة من البحر

شاهد.. التحالف يدمر مسيرات مفخخة أطلقها الخليج العربي اليمن والحوثي شاهد.. التحالف يدمر مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" تجاه السعودية

وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء الأحد، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

السعودية: تدمير صاروخ باليستي حاول استهداف أرامكو بالظهران السعودية: تدمير صاروخ باليستي حاول استهداف أرامكو بالظهران
وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية
كيف بدت الحركة بالظهران بعد اعتراض باليستي كيف بدت الحركة بالظهران بعد اعتراض باليستي "حوثي"؟
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
بساط أخضر يتخلله بساط أخضر يتخلله "الأقحوان".. مشهد إطلالة الربيع في تبوك
واشنطن: الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة وتهدد المدنيين واشنطن: الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة وتهدد المدنيين

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد