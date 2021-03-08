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شاهد.. تدمير مسيّرة حوثية مفخخة من نوع "صماد"

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طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

شاهد.. تدمير مسيّرة حوثية مفخخة من نوع "صماد"

فشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نشر تحالف دعم الشرعية لقطات لاعتراض وتدمير مسيّرة "مفخخة" من نوع "صماد" أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية.

وكان التحالف أعلن، مساء الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط، ومسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف أن "ميليشيا الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فظيعة للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى "التعامل بحكمة مع التجاوزات، والتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني".

وذكر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي للعربية، الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع"، مضيفا أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

ووصفت وزارة الدفاع السعودية الهجوم على شرق المملكة بأنه "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، المالكي، تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وتسبب اعتراضه وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

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