تركي المالكي للعربية: صواريخ ومسيّرات ميليشيا الحوثي إيرانية الصنع

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن #تركي_المالكي للعربية، الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع"، مضيفا أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

تركي المالكي لــ #العربية: لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد #السعودية pic.twitter.com/6nhBlD2Zd4 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 8, 2021

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تركي المالكي لــ #العربية: الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام #إيران للحوثيين pic.twitter.com/asL52u4b7g — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 8, 2021

وأشار المالكي إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحا أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

واتهم المالكي "الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفا أن "الميليشيا تسير على نهج القاعدة" في هذا الاتجاه.

وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن".

وتحدث المالكي عن "مساندة السعودية للجيش الوطني اليمني ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل في خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".

تركي المالكي لــ #العربية: نتخذ كل الوسائل والطرق لمواجهة من يحاول تهديد أمن #السعودية pic.twitter.com/sYQm9wSD4a — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 8, 2021

وحول ردة الفعل السعودية على الاستهداف الحوثي للمنشآت النفطية في شرق المملكة، قال المالكي: "نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيا الحوثية"، وتابع: "لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".

وعن مصادر أسلحة الحوثيين، أفاد المالكي أن "ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي".