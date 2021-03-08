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تركي المالكي للعربية: صواريخ ومسيّرات ميليشيا الحوثي إيرانية الصنع

اليمن والحوثي

تركي المالكي للعربية: صواريخ ومسيّرات ميليشيا الحوثي إيرانية الصنع

قال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن #تركي_المالكي للعربية، الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع"، مضيفا أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المالكي إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحا أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

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واتهم المالكي "الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفا أن "الميليشيا تسير على نهج القاعدة" في هذا الاتجاه.

وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن".

وتحدث المالكي عن "مساندة السعودية للجيش الوطني اليمني ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل في خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".

وحول ردة الفعل السعودية على الاستهداف الحوثي للمنشآت النفطية في شرق المملكة، قال المالكي: "نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيا الحوثية"، وتابع: "لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".

وعن مصادر أسلحة الحوثيين، أفاد المالكي أن "ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي".

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