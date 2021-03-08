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كيف بدت الحركة بالظهران بعد اعتراض باليستي "حوثي"؟

الظهران
اليمن والحوثي

كيف بدت الحركة بالظهران بعد اعتراض باليستي "حوثي"؟

تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

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دبي - العربية.نت

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مراسل "العربية" و"الحدث" رصد الحركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بعد فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي قوله، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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