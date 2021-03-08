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المعرض العالمي للخط العربي ينطلق الثلاثاء بالرياض

المعرض العالمي للخط العربي ينطلق الثلاثاء بالرياض

يستمر المعرض إلى نهاية العام 2021، تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.

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العربية.نت – مريم الجابر

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تطلق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، المعرض العالمي للخط العربي غدًا الثلاثاء، وبشكل متزامن بين الرياض والدار البيضاء وبكين، بمشاركة أشهر الخطاطين المعنيين بالخط العربي وفنونه، ويستمر المعرض إلى نهاية العام 2021، تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.

ويتضمن المعرض الذي يفتتحه المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر، لوحات متنوعة بأنواع الخط بوساطة أشهر وأميز الخطاطين، ومخطوطات نادرة تبرز جماليات الخط العربي وأنواعه من النسخ والرقعة والكوفي والأندلسي والديواني والطغرائي، بالإضافة إلى عملات نادرة من المسكوكات الإسلامية التي تمثل العصور الإسلامية المختلفة من مقتنيات المكتبة، كما يتم عرض مكتبة تضم أكثر من 200 كتاب عن جماليات الخط العربي وفنونه.

وبهذه المناسبة، أكّد المشرف العام على المكتبة، على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للثقافة والمثقفين، وللفعاليات الثقافية والمعرفية التي تسهم في تكريس هويتنا الثقافية العربية، الذي يشكِّل الخط العربي، وفنونه وتشكيلاته وخطوطه، إحدى أبرز سماتها، ويعزز دور الوطن كحاضنة للخط العربي، وراع وداعم له.

وأشار إلى أن محتوى المعرض، يؤكّد مفاهيم لغتنا العربية وتطورها ويوضِّح مدى ارتباطنا بفنون الخط العربي وجمالياته ويبرز في الوقت نفسه، اهتمامات الفنانين بهذا الفن العربي الأصيل الذي يلاقي رواجًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا. واعتبر معاليه المعرض، والفعاليات المقامة على هامشه، فرصة لتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد بما يسهم في النهوض بلغتنا والتعريف بها وبجمالياتها، وفنونها ومن بينها الخط العربي؛ والمحافظة عليها لتبقى دومًا مبعث فخرنا واعتزازنا وأجيالنا المقبلة.

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وتقام أربع فعاليات على هامش المعرض تتمثل في توزيع جوائز مسابقة الخط العربي التي أعلنت عنها المكتبة من قبل لـ17 فائزًا، وبالإضافة إلى 15 ورشة عمل للمتقدمين في مجال الخط، والمبتدئين والناشئة، ومسابقة ارتجالية للأطفال، كما سيتم عرض متجر لبيع الأدوات الخاصة بالخط العربي وهدايا متنوعة.

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