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بالصور.. لوحات "ضبابية" تجسد مشاهد من مدن السعودية

بدر الجبيل
إحدى لوحات الفنان بدر جبيل

بالصور.. لوحات "ضبابية" تجسد مشاهد من مدن السعودية

الفنان التشكيلي بدر الجبيل لـ"العربية.نت": أتقصّد الاختلاف عن باقي الفنانين بأسلوبي الضبابي عبر برم الريشة والتدرج اللوني بدون تحديد.. وأحبّ مشاهد الشوارع وإشارات المرور والإضاءات

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العربية.نت - نادية الفواز  

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يتميّز الفنان التشكيلي السعودي بدر الجبيل بلوحاته الفريدة التي يؤكد أنها تنتمي إلى مدرسة فنية خاصة أطلق عليها اسم "الضبابية"، وذلك بعد مشوار فني طويل تنقل خلاله بين مدارس الفن المختلفة.

وبدأ الجبيل هوايته في الرسم عندما كان في الـ14 من عمره، والتحق بـ"معهد التربية الفنية" في الرياض عام 1407 هـ.، وهناك قدم العديد من اللوحات وتطور من مدرسة فنية إلى أخرى، بدءا بالمدرسة الواقعية ثم التأثيرية وبعدها التجريدية.

وقال الجبيل لـ"العربية.نت": "أعمد في مدرستي التشكيلية الفنية الخاصة، التي أطلق عليها اسم "الضبابية"، إلى نقل تراثنا ومعالمنا وحضارتنا إلى المجتمع الخارجي، عبر مشاركات خارجية". كما لفت إلى أنه يحب رسم معالم ومشاهد المدن، قائلاً: "أحبّ مشاهد الشوارع وإشارات المرور والإضاءات".

وأوضح قائلاً: "أتقصّد الاختلاف عن باقي الفنانين بأسلوبي الضبابي عبر برم الريشة والتدرج اللوني بدون تحديد، إضافة إلى إنتاج ألوان خاصة بي من خلال ثلاثية الألوان. وأعتمد في الرسم على بطاقات الصراف أو على أصابع يدي، لأمزج وأرسم خطوط وملامح الرسمة".

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وأضاف: "نحن في السعودية نحظى بدعم القطاعات الثقافية للفنانين والمبدعين من خلال رؤية 2030، والتي قدمت الكثير لاكتشاف وتطوير المواهب. ونحظى باهتمام وتقدير كبير من مختلف القطاعات".

وقال الجبيل إنه عمل معلماً للتربية الفنية في محافظة الرس، كما شارك في العديد من معارض "رعاية الشباب" والمعارض الفنية في "جمعية الثقافة والفنون" بالدمام والرس والقصيم وبريدة. وتابع: "حظيت بالعديد من الجوائز التقديرية، إضافةً إلى عضويته في "مجموعة أصدقاء الريشة". كما شاركت في معارض خارجية، منها معرض رؤى عربية ومعرض شادو الدولي، ومعرض عشتار بالإمارات".

15 صور
15 صور
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