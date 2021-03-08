بساط أخضر يتخلله "الأقحوان".. مشهد إطلالة الربيع في تبوك

بدأت بوادر الربيع هذه الأيام بالظهور في منطقة تبوك –شمال غرب السعودية- وازدانت رياض وقيعان المنطقة بـ"الأقحوان" وبعض النباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة، لتضيف عليها مزيجاً من الجمال والروعة، في دلالة على قدوم ربيع ممتع واتساع هذه الرقع الخضراء الممتزجة بألوان ورودها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عددا من الصور التي رصدتها لعدد من المشاهد التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء، واكتساء الأرض بعشبة الأربيان أو "أقحوان زهرة الذهب" باللون الأبيض في مراكز محافظة تيماء.

ويأتي ذلك الاخضرار بعد انقضاء موسم الأمطار الذي شهدته المنطقة قبل أقل من شهر، فيما تعدّ تضاريس منطقة تبوك بيئة متنوعة وجاذبة للسياحة، وذات مناظر خلابة سواءً في سواحلها البحرية الساحرة، أو جبالها التي تكتسي بالبياض في فصل الشتاء، أو سهولها الخضراء في فصل الربيع، إضافة لمناطقها الأثرية وجبالها الشاهقة.

يذكر أن تبوك تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي منحها إطلالة فريدة على البحر الأحمر من جهة، ومن جهة أخرى جبلها الثلجي الذي يكتسي بالبياض في الشتاء، فيصبح مقصد لهواة التزلج والتصوير، إضافة إلى تفتح الزهور في فصل الربيع، والوديان التي تحمل في داخلها أجمل ذكريات الرحلات البرية.