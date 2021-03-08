.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بساط أخضر يتخلله "الأقحوان".. مشهد إطلالة الربيع في تبوك

سياحة السعودية

بساط أخضر يتخلله "الأقحوان".. مشهد إطلالة الربيع في تبوك

عدد من الصور ترصد اكتساء الأرض بعشبة الأربيان أو "أقحوان زهرة الذهب" باللون الأبيض في مراكز محافظة تيماء

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

بدأت بوادر الربيع هذه الأيام بالظهور في منطقة تبوك –شمال غرب السعودية- وازدانت رياض وقيعان المنطقة بـ"الأقحوان" وبعض النباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة، لتضيف عليها مزيجاً من الجمال والروعة، في دلالة على قدوم ربيع ممتع واتساع هذه الرقع الخضراء الممتزجة بألوان ورودها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عددا من الصور التي رصدتها لعدد من المشاهد التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء، واكتساء الأرض بعشبة الأربيان أو "أقحوان زهرة الذهب" باللون الأبيض في مراكز محافظة تيماء.

2 صور
2 صور

ويأتي ذلك الاخضرار بعد انقضاء موسم الأمطار الذي شهدته المنطقة قبل أقل من شهر، فيما تعدّ تضاريس منطقة تبوك بيئة متنوعة وجاذبة للسياحة، وذات مناظر خلابة سواءً في سواحلها البحرية الساحرة، أو جبالها التي تكتسي بالبياض في فصل الشتاء، أو سهولها الخضراء في فصل الربيع، إضافة لمناطقها الأثرية وجبالها الشاهقة.

2 صور
2 صور

يذكر أن تبوك تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي منحها إطلالة فريدة على البحر الأحمر من جهة، ومن جهة أخرى جبلها الثلجي الذي يكتسي بالبياض في الشتاء، فيصبح مقصد لهواة التزلج والتصوير، إضافة إلى تفتح الزهور في فصل الربيع، والوديان التي تحمل في داخلها أجمل ذكريات الرحلات البرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

السعودية: تدمير صاروخ باليستي حاول استهداف أرامكو بالظهران السعودية: تدمير صاروخ باليستي حاول استهداف أرامكو بالظهران
وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية
كيف بدت الحركة بالظهران بعد اعتراض باليستي كيف بدت الحركة بالظهران بعد اعتراض باليستي "حوثي"؟
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
بساط أخضر يتخلله بساط أخضر يتخلله "الأقحوان".. مشهد إطلالة الربيع في تبوك
واشنطن: الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة وتهدد المدنيين واشنطن: الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة وتهدد المدنيين

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد