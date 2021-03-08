الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني لبحث العلاقات الثنائية

وصل إلى الرياض اليوم الاثنين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بصحبة ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في زيارة رسمية.

#فيديو | سمو #ولي_العهد وجلالة ملك #الأردن يعقدان اجتماعا في #الرياض، ويستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.#واس pic.twitter.com/RHahwMISAm — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 8, 2021

وكان في مقدمة مستقبلي الملك الأردني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

وفي وقت سابق وصل إلى السعودية ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد.

كما وصل رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إلى العاصمة السعودية.

وسيجري القادة لقاءات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتناول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والعالم.