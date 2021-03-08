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الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني لبحث العلاقات الثنائية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية يستقبل العاهل الأردني الأردن الملك عبدالله الثاني في 8 مارس 2021
الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني

الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني لبحث العلاقات الثنائية

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وصل اليوم بصحبة ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله إلى الرياض في زيارة رسمية

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دبي – العربية.نت

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وصل إلى الرياض اليوم الاثنين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بصحبة ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي الملك الأردني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني
الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني
الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني
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وفي وقت سابق وصل إلى السعودية ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد.

كما وصل رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إلى العاصمة السعودية.

وسيجري القادة لقاءات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتناول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والعالم.

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