ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين
#فيديو | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي سمو ولي عهد #البحرين لدى وصوله العاصمة #الرياض.#واس pic.twitter.com/J5hQGvmvTy— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 8, 2021
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اجتماعاً مع الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.