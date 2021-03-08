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ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين

ولي العهد السعودي خلال استقباله ولي عهد البحرين

ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين

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العربية.نت

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عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اجتماعاً مع الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

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