التحالف: اعتراض درون حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة للعربية، ليل الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي إيرانية الصنع".

كما أوضح أن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة" التي تحاول استهداف المنشآت المدنية.

إدانات دولية وعربية

يشار إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران، كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

يذكر أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي أعلن التحالف عن اعتراضها فاق الـ 540 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية أكثر من 350 صاروخا باليستيا حتى الآن.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.