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الملك سلمان يوافق على مبادرات تحفيزية للمنشآت العاملة بقطاع الحج والعمرة

الملك سلمان

الملك سلمان يوافق على مبادرات تحفيزية للمنشآت العاملة بقطاع الحج والعمرة

حكومة المملكة أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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صدرت موافقة الملك سلمان على عدد من الإجراءات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، في القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.

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وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.

وتمثلت المبادرات فيما يلي:

أولاً : إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة (سنة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ثانياً: إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة (٦) أشهر.

ثالثاً: تجديد تراخيص وزارة السياحة مدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد.

رابعاً: تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة (٦) أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.

خامساً: تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة).

سادساً: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج ١٤٤٢هـ مدة (٣) أشهر وتقسيطها على مدى (٤) أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

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