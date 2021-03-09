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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع 3 اتفاقيات

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع 3 اتفاقيات

السعودية وماليزيا توقعان اتفاقية لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين

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دبي - العربية.نت

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عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعاً في الرياض، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

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