9 نساء سجلن بصماتهن في تاريخ السعودية.. تعرف عليهن

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة 9 نساء كان لهن دور في كتابة تاريخ السعودية، وسجلن أدواراً بطولية في التنمية والدفاع عن تراب هذه البلاد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشرت فيلماً وثائقياً قصيراً احتوى أسماء النساء التسع وماذا قدمت كل واحدة منهن من تضحية من أجل هذه البلاد، وتضمن كلمتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحدثا فيهما عن المرأة ودورها ومكانتها في السعودية.

والنساء التسع اللاتي كنّ نماذج مضيئة في تاريخ تأسيس السعودية، في مقدمتهن سارة بنت أحمد السديري والدة الملك عبدالعزيز، والتي كانت خيرَ معين وسند للمؤسس حين عزم على توحيد المملكة.

ونورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة الملك عبدالعزيز، وكانت عزوته هو وأبنائه، ولها عامل مهم في شحذ همّة أخيها في السعي نحو توحيد البلاد.

والجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود عمة الملك عبدالعزيز، وهي صاحبة مقولة "عليك أن تحيي عظمة بيت ابن سعود"، وهي الكلمات التي رددتها على مسامع المؤسس منذ طفولته عندما كان في حجرها، وهي تنبئه بالأمور العظيمة التي عليه تحقيقها.

كما جاء من النساء التسع غالية البقمي، وهي المرأة التي وقفت بكل شجاعة وحزم ودفاع في المعركة ضد حملة محمد علي باشا الغازي على تربة، وقيل عنها "أمست دار غالية خالية".

كما عرضت الدارة ضمن المؤثرات هيا بنت صالح الشاعر، وهي صاحبة "كتاب الخطيبة هيا"، وهو أشهر الكتاتيب في منطقة حائل لتدريس القرآن الكريم في العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري.

وموضي البسام التي قيل فيها "إن جاك ولد سمه موضي"، حيث ضُـرب فيها المثل لشخصيتها القوية وإرادتها الصلبة، لمساهمتها في إيواء العديد من المقـاتلين في معركتي الصريف والبكيرية.



كما جاءت ضمن القائمة الجوهرة بن عبدالله بن معمر، التي أسهمت في مساعدة الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، حينما نزل بأمانها أثناء محاولة حاكم العيينة الغدر به.

وموضي بنت أبي وهطان، وهي أول امرأة تحدث المؤرخون عن دورها في مناصرة الدعوة الإصلاحية، وساهمت في دعم الحركة العلمية في تلك الحقبة من خلال تشجيعها طلاب العلم.

ونورة بنت سليمان الرهيط، التي مارست دورها التعليمي عندما افتتحت كتاباً في منزلها وهي بعمر السادسة عشرة، وتعد من الأوائل اللاتي بدأن مسيرة التعليم النظامي في مدينة عنيزة.