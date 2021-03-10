السودان: لقاء ولي العهد السعودي وحمدوك يؤسس لفصل جديد

شدد السودان اليوم الأربعاء على أهمية اللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

الأمير #محمد_بن_سلمان يجتمع مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص #السعودية على أمن واستقرار #السودان، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة. pic.twitter.com/0TmDRyGBYJ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 9, 2021

وأوضح خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي أن هذا اللقاء يؤسس لفصل جديد من فصول العلاقة الممتدة بين السودان والمملكة ويقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانيات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية للبلدين من أجل رفاه شعبي البلدين.

بدوره، شدد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على أن اللقاء مع القيادة السعودية كان مثمرا، مضيفا أن المملكة متوجهة نحو الانفتاح والاستثمار في السودان ببناء علاقات وشراكات استراتيجية.

كما لفت إلى توجه الحكومة السعودية بإطلاق استثمارات كبيرة في السودان.

وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع أمس مع رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له في زيارته إلى الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".