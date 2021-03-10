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سعودي طاف البلدان العربية 30 عاماًً.. صور لما جمعه!

متحف الشريف السعودية

سعودي طاف البلدان العربية 30 عاماًً.. صور لما جمعه!

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العربية.نت - حامد القرشي وتصوير - عبدالرحمن الدغيلبي

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طاف سعودي لمدة 30 عاماً المدن السعودية ودول الخليج والدول العربية لاقتناء القطع التراثية والأثرية، وأسس متحفاً في الطائف غرب السعودية، على مساحة 6000 متر مربع، يحوي آلاف القطع الأثرية المنوعة ليصبح أحد أكبر المتاحف الخاصة في السعودية.

علي خلف الشريف صاحب متحف الشريف التراثي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "منذ 3 عقود أتنقل بين مدن السعودية ودول الخليج، للبحث عن القطع التراثية والتي قمت باقتنائها سواء عبر المزادات أو الإهداءات، وفي عام ١٤٢٠ هجرية، أسست المتحف داخل مبنى شعبي".

متحف الشريف
متحف الشريف

وأضاف: "كما يتضمن المتحف سوقاً شعبية مصغرة، عبارة عن مجموعة من الدكاكين، وخُصص كل دكان لحرفة معينة، ويشتمل كل دكان على الآلات والأدوات التي تخص كل حرفة، حيث يهدف المتحف إلى حفظ التراث وتعريف الأجيال ما كان يقتنيه الآباء والأجداد وطرق سبل العيش في الماضي".

2 صور
2 صور

وتابع: "المتحف يتضمن عدة قاعات لكل مجموعة، مثل أدوات القهوة في مكان مخصص لها وأواني الطبخ في مكان، وكذلك قاعة تضم الأسلحة المتمثلة في السيوف والبنادق والخناجر والرماح، والأدوات الزراعية والملابس والحلي النسائية وغيرها، حيث يضم المتحف أقدم قطعة عبارة عن نقش حجري يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري".

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