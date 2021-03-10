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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية روسيا مستجدات المنطقة

محمد بن سلمان ووزير خارجية روسيا
محمد بن سلمان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية روسيا مستجدات المنطقة

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دبي - العربية.نت

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المستجدات في المنطقة.

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واستعرضا خلال اجتماع في الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

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