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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحذر من خطورة حرب العصابات

ندوة التحالف الإسلامي العسكري
من ندوة التحالف الإسلامي العسكري

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحذر من خطورة حرب العصابات

التحالف ذكر أن مثل هذه الجماعات تهدد الأمن والاستقرار والسلم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العريبة.نت

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أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حرب العصابات وعلاقتها بالإرهاب"، قدمها العميد ركن يحيى عسيري من وفد المملكة العربية السعودية لدى التحالف، والمقدم ركن جوي زكي الرواحي ممثل سلطنة عُمان لدى التحالف، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وخلال الندوة أشار العميد عسيري إلى ماهيّة حرب العصابات وعلاقتها بالإرهاب وارتباطها بالمجالات الأربعة المعنيّة بالإرهاب (الفكري، والإعلامي، والتمويل، والجانب العسكري) وأكد أنها شكل من أشكال الحروب غير النظامية التي أصبحت ظاهرة عالمية بأبعادها ومظاهرها.

من جانب آخر، تطرق المقدم الرواحي إلى خطورة مثل هذه الجماعات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدوليين.

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