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الثقافة السعودية تجمع قصائد بدر بن عبدالمحسن في كتاب

بدر بن عبدالمحسن
بدر بن عبد المحسن

الثقافة السعودية تجمع قصائد بدر بن عبدالمحسن في كتاب

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الرياض - العربية.نت 

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أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن عزمها جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن وإعادة طبعها بنسخ جديدة وبقالب طِباعي يليق بمكانة الأمير الشاعر وبقيمته في تاريخ الأدب السعودي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، القاضي بضرورة الاحتفاء بالمنجَز الأدبي للأمير بدر بن عبد المحسن وإعادة تقديمه كاملاً في طبعات حديثة، تقديراً وتثميناً لإسهاماته الفاعلة في الحراك الإبداعي السعودي في الخمسة عقود الماضية.

وكان الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن قد حلّ ضيفاً مساء أمس الأربعاء على حساب وزير الثقافة في منصة إنستغرام ضمن سلسلة لقاءات "ضيف بدر" وتحدث عن إعادة طباعة أعماله الأدبية، مثمناً مبادرة سمو وزير الثقافة وحرصه على خدمة الثقافة السعودية وحفظها وتطويرها.

وتأتي خطوة هيئة الأدب والنشر والترجمة بجمع وطباعة كامل النتاج الأدبي والشعري للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع امتدت لأكثر من خمسة عقود، كان خلالها نجماً في سماء الأدب السعودي بقصائده الشعرية الخالدة في وجدان السعوديين.

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