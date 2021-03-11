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السعودية: ملتزمون بإنهاء الحرب في اليمن عبر حل سياسي

ريما بنت بندر
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين بأميركا

السعودية: ملتزمون بإنهاء الحرب في اليمن عبر حل سياسي

"الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة على منشآت أرامكو تهديد لاستقرار إمدادات الطاقة العالمية"

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دبي - العربية.نت

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بينما أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، على أن المحاولات الأخيرة للميليشيات الحوثية باستهداف المملكة ما هي إلا تهديد للمدنيين واعتداء على أمن الطاقة العالمي، شددت على أن المملكة ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن من خلال حل سياسي.

التحالف:  تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب اليمن التحالف:  تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

وقالت في بيان حول جهود السلام في اليمن وتصعيد الهجمات ضد المملكة، إن وراءها هناك مجموعة مدفوعة بالفكر المتطرف للنظام الإيراني، في إشارة منها إلى ميليشيات الحوثي.

كما تابعت أن الحوثيين يواصلون تجاهل معاناة اليمنيين من خلال عدم اكتراثهم بالحوار الجاد لإنهاء الأزمة، مؤكدة على عزم المملكة منذ بدء الصراع على إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن من خلال التفاوض، إلى جانب دعمها لجميع مبادرات السلام للأمم المتحدة منذ عام 2015.

تهديد عالمي

في سياق متصل، اعتبرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين أن محاولات الحوثيين الأخيرة المتمثلة بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على منشآت أرامكو، ما هي إلا تهديد لاستقرار إمدادات الطاقة العالمية، فهي تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، وتعرّض حياة العاملين السعوديين في أرامكو للخطر والآلاف الآخرين من 80 جنسية مختلفة.

قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)

كما لفتت إلى أن الحوثيين صعدوا هجومهم في مأرب باليمن، التي تضم أكثر من مليون نازح داخلياً، وقصفوا تعز وغيرها من المراكز المدنية اليمنية، معتقدين أن بإمكانهم الإفلات من العقاب.

وكشفت أن إيران مازالت مستمرة بتقديم الأسلحة والتدريب والدعم الفني للحوثيين، مؤكدةً على ضرورة تجديد الالتزامات الدولية لإنهاء الحرب في اليمن عبر وضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية.

قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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