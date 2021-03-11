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انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية السعودية والأميركية الأسبوع المقبل

انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية السعودية والأميركية الأسبوع المقبل

القوات البرية الملكية السعودية تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك ( مخالب الصقر 3 ) مع القوات البرية الأمريكية

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العربية.نت

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أنهت القوات البرية الملكية السعودية كافة الاستعدادات لانطلاق التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأميركية والذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية.

ويأتي هذا التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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