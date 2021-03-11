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الإعدام بحق 5 متهمين تابعين لداعش في السعودية

لمحكمة الجزائية بالسعودية

الإعدام بحق 5 متهمين تابعين لداعش في السعودية

المحكوم عليهم بالإعدام كان لهم صلة بحوادث إرهابية في السعودية

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  العربية.نت – مريم الجابر 

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مكونة من خمسة وأربعين متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في السعودية، المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية، وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.

وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في السعودية، ومن أبرزها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي (رحمه الله)، الذي اغتيل يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437 هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها.

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كما تورط أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.

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