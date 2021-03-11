ما قصة العثور على دينار "هارون الرشيد" في حايل بالسعودية

أعلن قسم السياحة والآثار بجامعة حائل المخصصة لأعمال التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية بشرق مدينة حائل – شمال السعودية- عن عثوره على دينار من الذهب، يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويزن حوالي أربعة جرامات، ومؤرخ بالعام 180 هجرية.

وأكد الدكتور محمد الشهري، عميد كلية الآداب والفنون بجامعة حائل، خلال زيارته التفقدية لأعمال التنقيبات التي تجريها الجامعة أنه خلال عمليات التنقيبات الأثرية في منطقة التنانير المعروفة في المخطط الشبكي بالمنطقة C تم العثور على الدينار المؤرخ بعام 180 هجري، وكتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي البسيط البارز عبارة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، وعلى الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية القرآنية: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".

ونوه عميد الكلية بمواصلة بعثات الجامعة هذا العام ضمن الموسم الثامن من أعمال الجامعة في منطقة فيد الأثرية، وفق دراسات علمية معمقة، وتتركز الأعمال هذا العام في منطقة الخدمات خارج السور، وهي ما يُعتقد أنها مناطق السوق، والمخابز، وأماكن توفير مياه الشُرب، واحتياجات زوار مدينة فيد من المعتمرين والحجاج على طريق زبيدة الذي كان يصل بين عاصمة الخلافة العباسية في بغداد، والحرمين الشريفين.



من جهته أوضح الدكتور عبدالله العمران، رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، أن بعثة الجامعة بدأت هذا العام موسمها الثامن وتضم عدداً من طلاب الآثار، والأساتذة المختصين في آثار العصر الإسلامي، وكذلك ما قبل الإسلام، وذلك بجهود الفريق العلمي الذي كشف عن وجود آثار متنوعة كانت تستخدم في العصر العباسي، مثل الأواني، وبعض الأدوات، وكذلك مجموعة من العملات أهمها الدينار العباسي.





وكشف رئيس القسم أنه يظهر على الوجه الآخر للدينار عبارة: "محمد رسول الله"، كل كلمة منها في سطر مستقل، وأسفلها بخط أصغر كتب اسم جعفر، ولعل المراد به الوزير جعفر بن يحيى البرمكي، وزير الخليفة هارون الرشيد، وعلى الإطار الخارجي لظهر الدينار كتبت البسملة، وسنة ضرب الدينار، على نحو: باسم الله، ضرب هذا الدينار سنة ثمانين ومائة.

وحول أهمية الدينار أكد الدكتور محمد الحاج أستاذ الآثار بالقسم أن هذا الدينار يعود إلى العصر العباسي المبكر، أو ما يعرف بالعصر العباسي الأول، وتحديدًا إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، أهم خلفاء الدولة العباسية، الذي حكم خلال الفترة الواقعة بين 170هـ إلى 193هـ.



وأضاف الدكتور الحاج أنه بالعثور على هذا الدينار يمكن القول إن مدينة فيد خلال القرن الثاني الهجري كانت من المدن والمحطات الإسلامية المهمة الواقعة على درب زبيدة أو طريق الحج الكوفي، كما يمكن من خلال هذا الدينار تأريخ الآثار المعمارية التي كشف عنها في المنطقة C بشكل أولي، الأمر الذي يشير إلى قدم وجود مدينة فيد ونشأتها على طريق الحج الكوفي.